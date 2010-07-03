В Москве открылся ежегодный беговой сезон

В столице стартовал ежегодный беговой сезон. В забеге "Апрель", который проходит в спорткомплексе "Лужники", участвуют шесть тысяч человек, сообщает телеканал Москва 24.
Участие в забег мог принять любой желающий. Для этого необходимо было зарегистрироваться. Дистанция составит пять километров.
В 2018 году в забеге "Апрель" приняли участие пять тысяч человек. Четыре участника пробежали пятикилометровую дистанцию забега менее чем за 15 минут.
Ранее специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе рассказал, что пробежки на улице лучше совершать в вечернее время суток. Он отметил, что биоритмы настроены таким образом, что физическая нагрузка за короткое время перед сном способствует выработке гормона счастья и хорошему засыпанию в дальнейшем.
Специалист указала, что бегать следует на пустой желудок, либо через два-три часа после еды. При этом гражданам следует адекватно оценивать свои силы и не перегружаться.
Ежегодный беговой сезон откроется в Москве 7 апреля
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