Темой акции "День без турникетов" станут супермаркеты

Вторая в этом году акция "День без турникетов" пройдет в столице с 14 по 16 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этот раз бесплатные мероприятия состоятся в технопарках, инновационных компаниях, креативных пространствах, а также на крупных торговых площадках. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте акции.
В гипермаркете "Ашан Сити Капитолий" проведут обзорную экскурсию по торговому залу. Посетители узнают об особенностях работы магазина в цифровую эпоху, о принципах организации рабочего пространства и о новых профессиях, которые появились после открытия гипермаркетов.
В "Азбуке вкуса" в "Москва-Сити" покажут собственное производство ретейлера, кухню и торговый зал. Откроет свои двери и карамельная мануфактура. Там можно будет продегустировать, а также научиться готовить угощения самостоятельно.
На часовом заводе "Ракета" расскажут об истории предприятия, о дизайне часов в советское время и о современных технологиях. А в магазине экобренда Like Lodka, который производит предметы интерьера и мебель из старых индонезийских лодок, организуют мастер-класс по созданию украшений из цветной корабельной древесины.
Акцию "День без турникетов" проводят в столице с 2012 года. Ее участниками стали почти 10 тысяч человек и около 50 предприятий. На экскурсиях участники акции могут познакомиться с историей московской промышленности, узнать о ее современных достижениях.
На некоторых предприятиях можно приобщиться к производственному процессу – собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.
Предыдущая акция состоялась в феврале этого года. В ней приняли участие более 40 компаний и около пяти тысяч человек.
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