Около 770 тыс кв метров индивидуального жилья ввели в ТиНАО в 2023 году

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Общий объем индивидуального жилья, построенного в 2023 году на территории ТиНАО, достиг 769,1 тысячи квадратных метров. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На присоединенных к столице территориях строится самое разное жилье: крупные жилые комплексы, малоэтажки и индивидуальные дома. Мы стараемся соблюдать разумный баланс в развитии всех составляющих, однако в последние годы отмечаем рост объемов индивидуального жилья", – подчеркнул он.

Одним из главных плюсов такого жилья является хорошая экологическая обстановка, низкая, по сравнению с многоквартирными домами, себестоимость, а также короткие сроки строительства.

"Большой спрос на строительство в сегменте ИЖС (индивидуального жилищного строительства. – Прим. ред.) обеспечивают такие факторы, как ипотека и развитие социальной инфраструктуры", – рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он уверен, что предпосылок к высокому спросу достаточно. В числе прочего это приемлемая цена, если сравнить с аналогичными по классу и площади квартирами в пределах МКАД. На спрос также влияет развитая инфраструктура, подчеркнул он.

По словам Жидкина, от общей массы введенного жилья в ТиНАО около 20–25% приходится именно на ИЖС. В целом на территории можно построить от 15 до 20 миллионов квадратных метров индивидуального жилья, малоэтажных домов и таунхаусов, уверен он.

Ранее эксперт Елена Лапшина в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что самые дешевые квартиры можно найти именно в ТиНАО.

Их стоимость начинается от 3,3 миллиона рублей на вторичном рынке и от 5 миллионов рублей – на новостройки. Средняя цена на обычную квартиру в столичной новостройке при этом составляет 17,1 миллиона рублей, а на вторичном рынке – 19,2 миллиона рублей.

До этого Сергей Собянин рассказывал, что в административном округе в 2024 году появится 8 новых школ для более чем 9 тысяч детей. По его словам, все учреждения построят инвесторы.

В ТиНАО построят 30 детских садов и школ до конца 2024 года