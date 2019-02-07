Первые дома по программе реновации планируют начать строить в ТиНАО весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ТиНАО планируют начать строить первые дома по программе реновации весной текущего года, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он отметил, что на данный момент идет проектирование.

"Мы бы хотели в этом году начать строительство 100 тысяч квадратных метров в разное время – какие-то в мае, какие-то в июне, какие-то в июле, но чтобы к концу года в разной степени было в стройке 100 тысяч квадратных метров домов, а общий объем у нас около 500 тысяч квадратных метров по реновации", – приводит слова Жидкина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в 2018 году по программе реновации в Москве начали строить 61 новый дом. Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки приступили к возведению жилых домов на 14 тысяч 164 квартиры общей площадью 814,5 тысячи квадратных метров.

На всех стройплощадках устанавливается временное ограждение и QR-код, который позволяет познакомиться с интерактивной картой "Все стройки Москвы".