Школа-трансформер откроется в Южном Бутове

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Школа-трансформер с блоком начальных классов и дошкольным отделением откроют в Южном Бутове до конца года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

По данным ведомства, комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением рассчитан на 300 мест. Он будет работать в составе гимназии №1786. Общая площадь постройки составит около шести тысяч квадратных метров, передает Агентство "Москва".

На первом этаже здания-трансформера расположатся обеденный зал для учеников начальных классов, медицинские кабинеты, а также помещения кружков, музыкальный и физкультурный залы для детей дошкольного возраста.

Как рассказал глава ведомства Андрей Бочкарев, на втором этаже здания оборудуют учебные классы, игровую и спальные помещения для групп продленного дня. Там же разместятся спортивный и актовый залы.

Кроме того, на третьем этаже, наряду с учебными классами, будут находиться специализированный кабинет труда и ИЗО, библиотека с читальной зоной, компьютерный класс и учительская.