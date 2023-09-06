Москва передала 29 участков под строительство железнодорожной инфраструктуры за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2023 года Москва передала в аренду компании "Российские железные дороги" (РЖД) 29 участков земли площадью более четырех гектаров для возведения на них новых путей и остановочных пунктов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для модернизации существующих платформ и строительства дополнительных путей город предоставляет необходимые участки. С начала 2023 года с ОАО "РЖД" заключили 29 договоров аренды на 4,3 гектара земли", – отметил он.

Развитие железнодорожной инфраструктуры в городе позволяет создавать сообщение между различными районами столицы и Московской областью, подчеркнул заммэра.

Ефимов напомнил, что поезда начали курсировать по московскому центральном кольцу (МЦК) в 2016 году, москвичи и гости столицы смогли проехать по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) – Белорусско-Савеловскому и Курско-Рижскому – в 2019 году, а МЦД-3, Ленинградско-Казанская линия, была открыта 17 августа.

По его словам, в скором времени в Москве появится МЦД-4 – это Калужско-Нижегородское направление.

"С начала 2023 года город предоставил ОАО "РЖД" землю в восьми городских округах", – заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В пример он привел Зеленоград, где было выделено пять участков площадью 0,75 гектара, для того чтобы модернизировать платформу станции Крюково. В центре города для РЖД выделили пять участков площадью 1,5 гектара, на востоке и западе столицы компания получила по четыре земельных участка площадью 1,1 и 0,9 гектара соответственно. Еще три выделенных участка площадью свыше 0,4 гектара расположены в ТиНАО.

Гаман подчеркнул, что инфраструктура в столице возводится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Все дома, городская среда, дороги и многое другое ориентированы в первую очередь на граждан и проектируются с большой перспективой на будущее.

Ранее Сергей Собянин утвердил проекты по благоустройству территорий вблизи станций Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачевская МЦД-3. Ремонтные работы начнутся на участках от Боровской улицы до станции столичного метрополитена "Авиамоторная", а также от МКАД до Фестивальной улицы.

Также в рамках благоустройства планируется построить в створе Ижорской улицы внеуличный пешеходный переход через пути МЦД, он позволит связать район Западное Дегунино с Ховрино, добавил он.



Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3