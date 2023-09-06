Москва онлайн покажет реконструкцию съемочного процесса фильма "Гостья из будущего"

Фото: кадр из фильма "Гостья из будущего"; режиссер – Павел Арсенов; производство – киностудия им. Горького

7 сентября зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть реконструкцию съемочного процесса кинофильма "Гостья из будущего", которая состоится в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Наш корреспондент Анна Луговская попробует себя в роли актрисы и расскажет о тонкостях этой профессии.

Принять участие в съемках смогут все желающие. На площадке с дебютантами будут работать профессиональные режиссеры, операторы, звукорежиссеры, костюмеры, гримеры и другие работники киноиндустрии.

Смотрите прямую трансляцию 7 сентября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.