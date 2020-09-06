Предприниматели представят разработки на конференции "Пилотное тестирование инноваций"

09:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бизнес-конференция "Пилотное тестирование инноваций" состоится в "Цифровом деловом пространстве" 8 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В мероприятии, организованном Агентством инноваций столицы, примут участие около 100 представителей действующих и потенциальных площадок пилотного тестирования инноваций и 200 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как подчеркнул глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, эта конференция позволит наладить прямой диалог по теме пилотирования инноваций между представителями крупного бизнеса, органами исполнительной власти и разработчиками новых технологий.
"В рамках мероприятия пройдет подписание соглашений о сотрудничестве с новыми площадками для пилотных тестирований с отдельными игроками рынка", – рассказал он.
На конференции обсудят технологические тренды, обменяются опытом и презентуют свои решения. Панельные дискуссии посвятят инновациям в медицине, образовании, информационных технологиях и телекоммуникациях.
Также в рамках мероприятия пройдет выставка, где компании смогут продемонстрировать свои проекты. Помимо этого, стартапы смогут протестировать продукт в сотрудничестве с городом или крупным бизнесом в муниципальных и коммерческих пространствах. Так молодые предприятия смогут получить обратную связь от заказчиков и потребителей, проверить работоспособность идеи и оценить ее рыночный потенциал.
Принять участие в программе могут московские стартапы и технологические компании, юридические лица и индивидуальные предприниматели из других регионов России, а также международные организации.
В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, согласно которому столица РФ выступит тестовым полигоном для инновационных решений. Предлагать разработки могут индивидуальные предприниматели и компании.
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