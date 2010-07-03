Электробусы в Москве вышли на 12-й маршрут

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Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин
Электробусы вышли на новый маршрут в столице – "т56" – от улицы Базовской до площади Тверская Застава.
"Маршрут связывает Дмитровский район с Белорусским вокзалом. Он проходит от улицы Базовской по Коровинскому и Дмитровскому шоссе, улиц Бутырской и Бутырский Вал до площади Тверской Заставы", – говорится на сайте "Мосгортранса".
Теперь электробусы работают уже на 12 московских маршрутах.
Впервые электрические автобусы вышли на столичные улицы в сентябре прошлого года. Сегодня на линиях работает более 170 электробусов. Каждый день они перевозят около 80 тысяч пассажиров.
Российская столица является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах. До конца года еще 300 единиц электробусов выйдет на дороги Москвы.
С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), а также от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).
В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы по Хабаровской улице, Щелковскому шоссе и далее по Большой Черкизовской улице до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.
"Большая Москва": московский электробус
Автобусы на электрической тяге выпускают два российских предприятия. Согласно контрактам, производители отвечают за полную функциональность этого транспорта и зарядных станций в течение 15 лет их эксплуатации, кроме того, берут на себя все риски и расходы по закупке деталей и комплектующих.
Электробус способен вместить 85 пассажиров, в нем есть 30 мест для сидения. Благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса и накопительной площадке пользоваться электробусами удобно всем, включая маломобильных пассажиров.
В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi. Электробус двигается практически бесшумно. Заряжать его нужно с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках.
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