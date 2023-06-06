Новый дом по программе реновации возведут в Северном Измайлове в 2024 году

Фото: департамент строительства города Москвы

В Северном Измайлове, на 9-й Парковой улице в следующем году введут в эксплуатацию новый многоквартирный дом для переселения граждан по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Новостройку возводят в двух минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". В настоящее время идет возведение надземной части здания", – рассказал он.

Согласно индивидуальному проекту, здание будет состоять из пяти секций с переменной этажностью, в нем оборудуют одноуровневую автостоянку, отметил Загрутдинов.

Фасад дома, по его словам, выполнят с использованием фиброцемента и керамогранита, а бежевый и светло-коричневый цвета отделки позволят вписать строение в окружающую застройку района. Также на фасаде дома появятся металлические корзины для кондиционеров, их установят в шахматном порядке.

В Депстрое отметили, что в доме возведут 268 квартир, из которых 61 будут однокомнатными, 159 – двухкомнатными и 48 – трехкомнатными. Все жилые помещения расположатся со второго этажа, на первом разместятся объекты инфраструктуры, помещения для офисов и технические помещения для обслуживания дома.

Также на первом этаже могут разместиться кафе, салоны красоты, кружки для детей и многое другое. В вестибюле дома появятся колясочная для мам с детьми, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков.

В здании установят грузопассажирские лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Новый дом будет оборудован системой охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения, подчеркнул руководитель Депстроя.

На придомовой территории появится детская площадка, тренажеры, турники и брусья, резюмировал он.

Ранее Загрутдинов сообщал о введении в эксплуатацию двух 11-этажных жилых корпусов в Зеленограде в рамках программы реновации. В здании находится 180 квартир: 37 однокомнатных, 116 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Корпуса также оснастили тремя квартирами для маломобильных жителей.



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