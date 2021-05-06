За месяц москвичи арендовали электросамокаты больше 500 тысяч раз

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

За месяц с момента открытия проката электросамокатов москвичи совершили больше 500 тысяч поездок. Об этом Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.

На данный момент сервисом можно воспользоваться более чем в 70 районах столицы. В этом году в городе дополнительно появятся еще 20 тысяч дополнительных самокатов. Как отметили в ведомстве, в день на этот вид транспорта приходится в среднем шесть поездок.

"Самокат – экологичный транспорт, на котором удобно ездить как в центре города, так и между районами, решая свои транспортные задачи", – отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее в Москве заработал "народный" каршеринг. На первом этапе участники смогут сдать свой автомобиль в аренду своим друзьям и знакомым из списка контактов.

