Московская канатная дорога не будет работать 11–19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога не будет работать с 11 по 19 апреля в связи с проведением технического обслуживания.

В пресс-службе канатки отметили, что плановое техобслуживание проводят каждый год весной и осенью. Обычно проверка и наладка всех систем занимает от недели до 10 дней.

С 11 по 19 апреля текущего года планируются особенные технические работы с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги. Также специалисты заменят масло и проведут экспертизу промышленной безопасности.

Осенью прошлого года на Московской канатной дороге прошли учения. В них были задействованы 70 специалистов и 17 единиц техники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных отрядов Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Специалисты провели тренировку действий по эвакуации пассажиров при экстренной ситуации на канатной дороге.

Во время учений использовались альпинистское снаряжение для работы на высоте, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров, а спасатели на воде при помощи плавсредств обеспечили прием пострадавших.

