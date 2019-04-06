Столичные власти проверяют информацию о грязных пятнах на Москве-реке

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Информации о загрязнении западной части Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко пока не поступало на горячую линию столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Жалоб от жителей также не было. Тем не менее специалисты собираются приехать на место и отобрать пробы воды для исследования. Результаты анализов передадут в Росприроднадзор.

Для выяснения причин загрязнения воды выехали аварийные бригады ГУП "Мосводосток".

"Управление экологической безопасности ГУП "Мосводосток" возьмет пробы воды для исследования. Предприятие примет все необходимые меры по недопущению подобных происшествий", – сообщили агентству в пресс-службе предприятия.

Ранее сведения о появлении грязных пятен в этой части реки опубликовали в одном из Telegram-каналов.

В 2018 году специалисты устранили пятно от разлива нефтепродуктов в Москве-реке в районе Даниловской набережной. В Росприроднадзоре должны выяснить причину загрязнения.