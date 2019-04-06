Столичные власти проверяют информацию о грязных пятнах на Москве-реке

Информации о загрязнении западной части Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко пока не поступало на горячую линию столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Жалоб от жителей также не было. Тем не менее специалисты собираются приехать на место и отобрать пробы воды для исследования. Результаты анализов передадут в Росприроднадзор.
Для выяснения причин загрязнения воды выехали аварийные бригады ГУП "Мосводосток".
"Управление экологической безопасности ГУП "Мосводосток" возьмет пробы воды для исследования. Предприятие примет все необходимые меры по недопущению подобных происшествий", – сообщили агентству в пресс-службе предприятия.
Ранее сведения о появлении грязных пятен в этой части реки опубликовали в одном из Telegram-каналов.
В 2018 году специалисты устранили пятно от разлива нефтепродуктов в Москве-реке в районе Даниловской набережной. В Росприроднадзоре должны выяснить причину загрязнения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.