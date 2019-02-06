Пожарное депо со скалодромом построят в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО построят трехэтажное пожарное депо на четыре поста пожарной техники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Депо будет располагаться в поселении Рязановское. В здании появятся помещение для хранения пожарной техники, диспетчерская, аппаратная, комнаты отдыха диспетчеров и санитарные узлы. Здесь будут комнаты коменданта здания, класс безопасности дорожного движения, учебный класс, комната отдыха дежурной смены на 12 человек, кабинеты руководства части.

В восстановительном центре расположатся тренажерный зал, сауны, комнаты отдыха и психологической разгрузки, а на прилегающей к депо территории – спортивные площадки и беговая дорожка. Кроме того, там устроят проезды и автостоянки, подготовят площадки для размещения трансформаторной подстанции, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

К 2020 году в ТиНАО планируют построить пятнадцать новых пожарных депо. Кроме того, там сформируют четыре пожарно-спасательных отряда.

Сообщалось, что вертолетные площадки для противопожарных и медицинских служб со светосигнальным оборудованием и радиосвязью планируется создать в ТиНАО в ближайшее время. Сейчас в округах действует сеть площадок для противопожарных и медицинских служб: Васюнино, Чернецкое, Ярцево, Вороново, Щапово, Киевский.