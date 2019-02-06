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08:15

Во флагманских офисах "Мои документы" появилась новая услуга

город

08:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во флагманских офисах "Мои документы" ЦАО и ЮЗАО доступна новая услуга, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Теперь юридические лица могут получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Раньше такая услуга предоставлялась только физическим лицам. Получить ее можно по предварительной записи на портале mos.ru. Причем в одном обращении можно подать от одного до пяти запросов о предоставлении сведений из ЕГРН.

При себе нужно иметь лишь удостоверение личности и документ, подтверждающий право действовать от имени юридического лица.

Во флагманских офисах ЦАО И ЮЗАО, во Дворце госуслуг на ВДНХ и в центре госуслуг района Басманный местные жители могут подать документы на регистрацию в качестве юрлица, индивидуального предпринимателя и фермерского хозяйства.

Также можно внести изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в учредительные документы юрлиц, индивидуальных предпринимателей или фермерского хозяйства.

Центры "Мои документы" работают во всех районах столицы с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в центрах госуслуг горожане могут подать заявление об определении статуса москвича, достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в целях предоставления им дополнительных мер соцподдержки.

город

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