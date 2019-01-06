Медицинскую амбулаторию построят в ТиНАО в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Медицинскую амбулаторию в поселке Курилово в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.
По словам главы ведомства Владимира Жидкина, амбулаторию возведут на средства городского бюджета. Она разместится на Центральной улице поселка Курилово.
Жидкин уточнил, что новый медицинский объект собираются ввести в эксплуатацию до конца года. Он пообещал, что к этому времени "амбулатория будет не только построена, но и полностью укомплектована современным медицинским оборудованием и мебелью".
Как напомнил Жидкин, решение о строительстве амбулатории принял Сергей Собянин по просьбам местных жителей. Здание будет рассчитано на 110 посещений в смену. Прием будут вести врачи основных специальностей. "Пользоваться амбулаторией смогут и взрослые пациенты, и дети, причем детское отделение будет иметь отдельные вход и кабинеты", − подчеркнул глава ведомства.
Ранее сообщалось, что до конца 2019 года в поселке Птичное в ТиНАО появится новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Она сможет принимать до 750 пациентов в сутки.
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