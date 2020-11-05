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Общество

15:54

Почти 30 нарушителей масочного режима выявили на ТПУ "Планерная" 5 ноября

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

28 нарушителей масочного режима было выявлено в транспортно-пересадочном узле "Планерная" 5 ноября, приводит Агентство "Москва" заявление инспектора объединения административно-технических инспекций города Сергея Леонтьева.

"Сегодня сотрудникам ОАТИ совместно с сотрудниками полиции было проведено контрольное обследование ТПУ "Планерная" в Северо-Западном административном округе на предмет нарушения масочно-перчаточного режима", – заявил Леонтьев. В результате на нарушителей масочного режима в столице были составлены протоколы.

Уточняется, что им теперь грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Госинспекция по недвижимости регулярно проводит рейды по соблюдению мер профилактики коронавируса. Ранее специалисты выяснили, что около 60% нарушений антиковидных мер в столице связаны с несоблюдением социальной дистанции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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