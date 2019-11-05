Публичные слушания по проекту бюджета столицы проходят в Общественной палате столицы

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Публичные слушания по проекту бюджета Москвы на 2020 и плановый период 2021-2022 годов начались в столичной Общественной палате. На мероприятие зарегистрировались более 1,1 тысячи человек.

"К участию в общественных слушаниях приглашены москвичи, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти Москвы, общественных объединений, иных государственных некоммерческих организаций, представители органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований в Москве, а также все заинтересованные лица", – рассказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Ранее депутаты парламента Москвы приняли в первом чтении проект бюджета столицы на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов. Документ свидетельствует, что бюджет составлен в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низкого уровня инфляции – 3,7% ежегодно.

По законопроекту в 2020 году доходы московского бюджета должны вырасти на 8% к предшествующему году, а в плановом периоде 2021-2022 годов ожидается рост доходов на 9,5% ежегодно. Большая расходная часть бюджета (90%) пойдет на городские программы развития транспорта, образования, здравоохранения.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщал, что проект бюджета на ближайшие годы предполагает увеличение расходов на здравоохранение на 30%. Приоритетом станет развитие поликлиник, на эти нужды из бюджета города будет выделено 16 миллиардов рублей в 2020 году (на трехлетний период – 40 миллиардов).

Также Москва потратит беспрецедентные средства на обновление медицинского оборудования – 50 миллиардов рублей. В два раза вырастут расходы на льготные лекарства для москвичей, в 2020 году объем средств на эти нужды достигнет почти 43 миллиардов рублей.