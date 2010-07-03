Кинотеатр "Таджикистан" станет культурно-досуговым центром

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На северо-западе столицы вместо кинотеатра "Таджикистан" до конца года планируют возвести культурно-досуговый центр, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Как отмечается, двухэтажное здание площадью 6 тысяч квадратных метров находится на улице Маршала Катукова, доме 8.
По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, на данный момент устанавливается мебель и оборудование, идет отделка помещений.
"Кроме того, завершается благоустройство территории центра", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Предполагается, что здание сохранит образ старого кинотеатра "Таджикистан": фасады выполнят панелями под "дерево" (белая сосна и темный орех) и черный мрамор. Все помещения будут доступны маломобильным гражданам.
Центр разделят на две части – клубную и зрелищную. У каждой будет свой вход, а связаны они будут через зону экспозиций.
В зрелищной части разместится концертный зал на 510 человек с галереями, которые могут трансформироваться из зрительских мест в сценическое пространство.
Новый культурно-досуговый центр появится также на месте бывшего кинотеатра "Восход". Там разместятся кафе и магазины, выставочные пространства и детский образовательный центр. Концепцию облика здания разработало британское архитектурное бюро Аманды Ливит.
В общей сложности 39 построенных в советское время кинотеатров в столице превратятся в многофункциональные общественные районные центры. Около 30 проектов уже одобрены и будут реализованы в течение 2019 года.
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