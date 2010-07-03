Железнодорожные станции приведут к стандарту МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Железнодорожные платформы на маршрутах МЦД-1 и МЦД-2 благоустроят и реконструируют. Об этом сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в проекте двух первых диаметров заложено 12 новых остановок. При этом все действующие станции будет обновлены. На платформах установят навесы для защиты от осадков, лавочки, информационные табло, системы голосового оповещения, навигацию и дополнительное освещение.

Остановки наземного транспорта перенесут ближе к платформам, а прилегающая к станциям МЦД территория будет благоустроена.

"Сегодня железная дорога воспринимается как пригородный, дачный вид транспорта. Запуская проект Московских центральных диаметров, мы поставили задачу – сделать электричку полноценным видом городского транспорта, пользоваться которым было бы также удобно, как метрополитеном", – заключил Хуснуллин.

Ранее столичные власти утвердили наименования пяти строящихся станций Большой кольцевой линии метро. Поскольку это пересадочные станции на радиальные линии подземки, то им дали те же названия.

