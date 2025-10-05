Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовал второй фестиваль индийского кино. Церемония открытия прошла в кинотеатре "Москино Космос", передает РИА Новости.

В рамках мероприятия зрителям показали фильм "Пушкара", основанный на романе Надабинду.

На торжественной церемонии открытия выступил посол Индии в России Винай Кумар, который отметил, что в этом году фестиваль расширил географию и тематику, представив различные эпохи, стили, жанры и языки.

Он подчеркнул, что Индия и Россия являются крупными цивилизациями с общими культурными чертами. По словам Кумара, несмотря на конкуренцию в области кинопроизводства, страны уже много десятилетий сотрудничают в этой сфере.

В мероприятии участвовали представители Минкультуры России, сотрудники посольства Индии в Москве, режиссеры Судхир Мишра и Нила Мадхаб Панда, а также члены индийской диаспоры в столице и россияне, увлеченные индийской культурой.

Фестиваль продлится до 15 октября. В понедельник, 6-го числа, в Москве гости увидят фильм "Исчезнувшая луна", 8 октября в Казани – "Подснежник", 13 октября в Якутске – "Пушкара", а 15 октября во Владивостоке вновь покажут "Исчезнувшую луну".

Ранее стало известно, что с 7 октября по 1 ноября в столице пройдет Месяц китайской культуры. Местом проведения мероприятия была выбрана библиотека № 86 (библиотека этнографии) в районе Измайлово.

Уточняется, что 7-го числа гостей ждет лекция о "Лунном фестивале" – китайском празднике середины осени, 14 октября в библиотеке поведают о восьми разновидностях кухни Поднебесной, а 17 октября станет днем китайского чая. В его рамках можно будет побывать на дегустации напитка, приготовленного способом пин ча.