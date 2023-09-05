Более 6,5 тыс объектов коммерческой недвижимости купили москвичи у города с 2018 года

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Более 6,5 тысячи договоров купли-продажи объектов коммерческой недвижимости общей площадью 604,1 тысячи квадратных метров заключила Москва с 2018 года, предприниматели покупали как отдельные нежилые помещения, так и целые здания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Среди них 60 отдельно стоящих зданий общей площадью 125,5 тысячи квадратных метров. В приобретенных помещениях предприниматели открывают офисы, кафе, магазины и галереи", – добавил он.

По словам Ефимова, больше всего помещений и домов было продано предпринимателям в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО), где купили свыше 1,4 тысячи объектов общей площадью 93,1 тысячи квадратных метров.

В Западном (ЗАО) и Восточном (ВАО) административных округах столицы городские предприниматели купили более тысячи и почти 700 объектов соответственно, их площадь составила 65,8 и 58,3 тысячи квадратных метров, добавил он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что больше всего коммерческих помещений у города выкупили в текущем году – порядка 1,7 тысячи объектов площадью 176 тысяч квадратных метров, что в 5,5 раза больше показателя за весь 2018 год.

Высокий интерес к недвижимости столицы обусловлен увеличением предложений от города, а также переводом процедуры торгов в электронный вид и использованием вторичных способов продажи, отметил он.

За пять лет почти 2,4 тысячи объектов общей площадью 301,9 тысячи квадратных метров были проданы посредством публичного предложения, еще около 2,2 тысячи объектов общей площадью 125,1 тысячи квадратных метров город продал без объявления цены, ее назначали сами покупатели лотов. Вся информация о выставленной на продажу столичной собственности публикуется в разделе "Имущество от города" Инвестиционного портала Москвы, напомнил Гаман.

Также на портале предприниматели могут найти описания объектов, посетить виртуальную экскурсию по помещению или зданию, которое они могли бы в будущем приобрести. В разделе "Имущество от города" публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации.

По словам Гамана, город предлагает множество помещений для развития бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, торговые объекты и общественные пространства. При этом в торгах все желающие могут участвовать в онлайн-формате, не покидая дома.

Ранее Ефимов сообщал, что в первой половине текущего года 164 объекта нежилого фонда были куплены юридическими и физическими лицами у столицы в Центральном административном округе (ЦАО). Общая площадь помещений составила 21 тысячу квадратных метров.

Самый большой объект, площадь которого составляла 1,6 тысячи квадратных метров, был куплен на Большой Грузинской улице за 36 миллионов рублей. Стоимость самого маленького объекта оценили в 1,3 миллиона рублей, он находится на улице Станиславского и составляет немногим более 8 квадратных метров, отметил он.



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