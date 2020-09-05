До конца года в Москве построят 14 спортивных комплексов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Семь спортивно-рекреационных объектов открыто в столице с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года в Москве силами инвесторов сдано три спортивных объекта, а за счет городского бюджета – четыре таких сооружения. Возведение физкультурных объектов в столице продолжится – до конца года будет построено еще 14 таких комплексов", – подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что общая площадь построенных в 2020 объектов составит 157 тысяч квадратных метров, из которых 68 тысяч приходится на долю инвесторов.

"Наиболее значимым и заметным спортивным объектом, уже введенным в эксплуатацию, стал уникальный Центр современного пятиборья в поселке Северном. Этот комплекс позволяет заниматься всеми дисциплинами, входящими в такой вид спорта как пятиборье, в одном месте", – сказал заммэра.

Кроме этого, в состав комплекса входят плавательный бассейн с трибунами на 300 человек, конно-спортивный манеж с трибунами и конюшней на 40 лошадей, а также тиры для стрельбы из лука, пневматического оружия и оружия с лазерными насадками. Также там есть залы для бега, фехтования, игровых видов спорта и зал "сухого плавания".

Отмечается, что с 2020 по 2022 год в столице возведут 73 спортивных объекта. Из них – 45 за счет городской Адресной инвестиционной программы, а 28 – за счет частных инвесторов.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала этого года в Москве открыли 14 детских садов и пять школьных зданий. Они обеспечили порядка 5 тысяч новых мест для обучения и воспитания юных горожан. При этом еще два детских сада и 19 школьных зданий планируется сдать до конца 2020.

