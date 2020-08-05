Стартовал третий трек программы "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве стартует прием заявок на участие в третьем треке программы под названием "Московский акселератор". Ее задача состоит в помощи молодым предпринимателям при выведении на рынок инновационных решений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Из всех поступивших заявок жюри выберет 30 проектов. Их авторов пригласят пройти акселератор. Эксперты помогут участникам настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным", – сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Так, прием заявок продлится с 5 августа по 18 сентября включительно. В результате авторы лучших инновационных решений "Московского акселератора" смогут запустить пилотные проекты на площадках партнеров трека.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, в рамках программы надо будет поработать с экспертами, принять участие в воркшопах, а также побывать на мастер-классах.
Партнерами трека являются Ассоциация развития финансовых технологий и семь крупнейших финансово-кредитных организаций. Первый трек был посвятили цифровым сервисам в области ретейла, недвижимости и образования. Второй трек объединил 30 стартапов в сфере биомедицинских технологий.
Ранее говорилось, что в столице открывается клуб молодых предпринимателей. В рамках клуба будет работать мультифункциональная онлайн-платформа.
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