Летний кинотеатр вновь открылся на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Летний кинотеатр-лекторий вновь открылся на ВДНХ. Он работает пятый сезон подряд. Площадка доступна для посещения до 7 сентября с пятницы по воскресенье, передает портал мэра и правительства Москвы.

В репертуар кинотеатра вошли мультфильмы, комедии, драмы, фантастические истории и боевики. Гости увидят французские комедии "Пришельцы" и "Пришельцы. Назад в будущее", российские фильмы "Пираты галактики Барракуда", "Ждун" и "Все, что тебя касается".

Зрительный зал рассчитан на 288 мест. Кинотеатр открыт для посещения даже в непогоду – от дождя гостей защищает массивная парусиновая крыша. Кроме того, горожане и туристы могут воспользоваться фирменными подушками.

Киносеансы проводятся бесплатно. Для посещения одного из них необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте за 48 часов до начала события.

Ранее для пользователей запустили обновленный сайт ВДНХ, на котором изменился визуальный стиль и интерфейс. Портал объединил все проекты выставки, в том числе центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово" и семейный тематический парк "Орион".

Более того, обновленное меню упростило навигацию по сайту. В нем появились разделы с мастер-классами, концертами, детскими мероприятиями и другое.