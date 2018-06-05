МОЭК изменила время отключения горячей воды в столице

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МОЭК перенесла сроки отключения и подключения горячей воды в период проведения летних работ на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Если раньше ГВС прекращалось в полночь, и нам приходилось еще тратить время на расхолаживание системы, то теперь часть зданий будем отключать (и, соответственно, подключать) в 16 часов", – отметили в пресс-службе.
Благодаря этому сотрудники жилищных компаний при необходимости смогут контролировать процесс. А жильцы, возвращаясь вечером домой, получат приемлемую остаточную температуру горячей воды. Также из-за вечернего разбора воды жильцы помогут теплоснабжающей компании расхолодить систему.
Ранее сообщалось, что в российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира изменена сетка профилактических работ. Это необходимо для бесперебойной подачи горячей воды в тех районах, где расположены стадионы, тренировочные базы и гостиницы, в которых будут проживать спортсмены и болельщики. Проверки и испытания системы водоснабжения пройдут здесь до или после проведения мундиаля.
Плановые отключения горячей воды в России проводят каждое лето. По нормам они не должны превышать двух недель, а в Москве – 10 суток. В это время службы ЖКХ проверяют системы на готовность к зимнему сезону, а также проводят ремонт и замену труб центрального отопления.
Узнать сроки профилактических работ в доме можно по телефону единой диспетчерской службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства по номеру: +7 (495) 539-53-53. Еще один способ уточнить сроки отключения воды – единая сервисная служба по приему показаний индивидуальных приборов учета. Телефон службы: +7 (495) 539-25-25.
Также сроки отключения воды указаны на портале mos.ru в разделе "Инструкции". Там необходимо выбрать раздел "Дом и двор", а затем "График отключения горячей воды в Москве".
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