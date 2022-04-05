Бюро Zaha Hadid прекратит работу над проектом станции метро "Кленовый бульвар – 2"

15:09
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура
Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects прекратило работу над проектом станции московского метро "Кленовый бульвар – 2", ее доработкой займутся другие финалисты конкурса, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Zaha Hadid Architects не будет продолжать работу над реализацией станции "Кленовый бульвар – 2", доработка их проекта силами московских проектировщиков также не будет осуществляться. Несмотря на то что проект активно велся и в марте мы ждали мокап, тем не менее пошли на вынужденные меры по отмене", – написал он в своем телеграм-канале.
Кузнецов пояснил, что в конечном итоге столичные власти приняли решение рассмотреть заявки других конкурсантов и отдать данный проект кому-то из финалистов. Он отметил, что об окончательном решении по дизайну станции будет объявлено отдельно.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" завершилось устройство основных конструкций. Также на станции более чем на 70% выполнены отделочные работы, смонтировано эскалаторное оборудование и завершено устройство конструктива четырех лифтовых шахт.
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