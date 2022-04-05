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Москва 24

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город

15:48

Москва 24 покажет церемонию открытия выставки ParkSeason EXPO

городпресс-конференция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

6 апреля в ЦВК "Экспоцентр" состоится церемония открытия II Международной выставки-конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo.

На открытии выступят:

  • министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин;
  • председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов;
  • руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский;
  • директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, генеральный директор ParkSeason Expo Денис Цуканов;
  • президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Анатолий Боярков;
  • директор ГБУ "Московский дом национальностей" столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Владимир Тарасов;
  • исполнительный директор компании "Новые горизонты" Роман Храмов;
  • руководитель департамента продвижения и технической поддержки международной светотехнической корпорации "Боос Лайтинг Групп" Дмитрий Ходырев.

Ведущим церемонии станет председатель Совета Ассоциации парков России, директор Ботанического сада МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород", почетный член Российской академии художеств Алексей Ретеюм.

Смотрите прямую трансляцию 6 апреля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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