Москва онлайн покажет работу Рижского рынка накануне 8 Марта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

7 марта, в предпраздничный день, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за продажей цветов на Рижском рынке.

Аналитики выяснили, что граждане в возрасте до 24 лет планируют потратить на подарки в честь 8 Марта 4,3 тысячи рублей, а на цветы – 2,7 тысячи рублей, россияне в возрасте 35–44 лет планируют уложиться в 3–4 тысячи рублей.

Смотрите прямую трансляцию 7 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.