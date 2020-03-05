Московский планетарий подготовил авторские экскурсии к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский планетарий подготовил авторские экскурсии, приуроченные сразу к двум праздникам – Международному женскому дню и Международному дню планетариев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пройдут они в Музее Урании с 7 по 9 марта. Гости узнают о планете Венера, кто придумал планетарии и как они открывались в разных странах. Также их познакомят с историей Московского планетария.
Начинаться экскурсии будут за час до сеанса в Большом звездном зале, а стоимость их будет включена в цену билета. С посетителями будут работать два экскурсовода. К каждой группе смогут присоединиться 60 человек.
5 ноября прошлого года планетарию исполнилось 90 лет. По случаю юбилея с 6 по 10 ноября проводились мастер-классы, кинопоказы, экскурсии и шоу.
Один из ярких экспонатов – трансформатор Теслы, который еще называют плазменным шаром. Кажется, что это хранилище для маленьких молний. Внутри трансформатора находится специально разряженный газ, в котором легко возникают разряды.
В секции "Урания" есть уникальная коллекция метеоритов, в том числе один из крупнейших, которые нашли в России, – метеорит "Сеймчан". Также в столичном планетарии хранятся фрагменты метеорита "Челябинск", который упал вблизи Чебаркуля в 2013 году.
В секции "Лунариум" есть камера Вильсона – прибор, визуализирующий радиацию. Более 100 лет назад с ее помощью люди смогли впервые увидеть радиоактивность. Внутри стеклянной коробки можно рассмотреть следы от быстро движущихся частиц с высокими энергиями. Камера заполнена перенасыщенным паром. Пролетающие частицы оставляют за собой капельки жидкости. Также популярностью у гостей пользуются Большой Звездный зал и разные проекторы.
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