Жители Останкино требуют начать стройку дома под реновацию на улице Цандера

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В Останкино на улице Цандера у дома 7 состоялся стихийный митинг за скорейшее начало строительства на площадке, выделенной под реновацию. Жители района выдвинули требования скорейшего расселения пятиэтажек и начала строительства на площадке по адресу ул. Цандера, 7. Об этом Агентству "Москва" сообщил местный активист Игорь Тарасов.

"Мы добились стартовой площадки, которая нам полагается по программе реновации. Мы выразили свою волю войти в эту программу и вошли в нее. Город нам предложил эту площадку и нас она устраивает, она отвечает нашим чаяниям. Кому-то, может, не нравится, что здесь будет стройка. Но мы не хотим ждать еще 15-20 лет. Стартовую площадку для реновации нашли с трудом, и стройка должна начаться. Поэтому мы вышли на митинг, чтобы отстоять свое право на комфортное жилье", – сказал Тарасов.

Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил Агентству "Москва", что до конца 2019 года планируется завершить проектирование еще 75 домов по программе реновации и начать строительство еще около 100 домов. По его словам, до конца года также планируется начать расселение около 12 тысяч жителей из порядка 45 домов.

