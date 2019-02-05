В "Сокольниках" поселилась собака-обнимака

В столичном парке "Сокольники" появилась гигантская плюшевая собака породы хаски, которая имеет электрорадар, нагревающий ее до 45–50 градусов. Каждый, кто обнимет игрушку, сможет согреться, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Фигуру для теплых объятий установили на Фонтанной площади. В парке собака будет стоять до весны.
"Хаски будет подключена к электросети парка. Игрушка абсолютно безопасна для гостей. Мы назвали ее собакой-обнимакой. Надеемся, она понравится посетителям и станет талисманом нашего парка", – говорится в сообщении пресс-службы парка.
Парк открыт для посетителей круглые сутки, а на его территории можно найти развлечения на любой вкус.
23 февраля в парке запланирован ежегодный фестиваль "Battle сани – VII". Предполагается, что он пройдет на главной тюбинговой горке "Сокольников" – "Всепогорке" протяженностью 200 метров. В этом году мероприятие пройдет в седьмой раз. Его темой станет "Военная классика": фестиваль для взрослых приурочен к празднованию Дня защитника Отечества.
Тематические санки можно стилизовать под авианосец, военный самолет или ракетный комплекс. Две команды выбрали советский тяжелый танк КВ-1 и римский таран в форме бревна на колесах с металлической оковкой.
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