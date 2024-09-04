Завершен сбор предложений жителей по благоустройству парка "Чертановское подворье"

Фото: Софья Котелевская

В рамках программы "Мой район" собраны предложения жителей по благоустройству парка "Чертановское подворье". В опросе приняли участие более 200 жителей Северного Чертанова, рассказал инженер-изобретатель, муниципальный депутат Алексей Кучмин.

Он отметил, что среди основных пожеланий – спортивная площадка с тренажерами, теннисными и шахматными столами, современные детские площадки со спортивными элементами и раздельными зонами для малышей и школьников.

"Также участникам опроса важно красивое освещение парковых дорожек, наличие качелей для детей и взрослых, цветников и рокариев и, конечно же, достаточное количество парковых скамеек и урн. Кроме того, они хотели бы видеть скульптуры, отражающие историю и тематику парка", – поделился Кучмин.

По его словам, многие жители просят установить на клумбах знаки, запрещающие выгул собак. Они жалуются, что не все хозяева внимательно следят за своими питомцами, из-за чего животные ломают и подкапывают высаженные растения.

"В основе программы "Мой район" – принцип соучастия. При планировании новшеств необходимо учитывать пожелания жителей. Для этого волонтеры в течение двух недель собирали предложения активистов, которые мы систематизировали и передали в управу района. Уверен, что жители по достоинству оценят результаты работ по благоустройству парка, запланированного уже на следующий год", – подчеркнул Кучмин.

В настоящее время в Москве реализуется стратегия повышения качества городской среды до 2030 года. В течение ближайших шести лет столичные специалисты планируют привести в порядок 36 набережных. Часть из них будут отремонтированы в рамках проектов благоустройства, а некоторые создадут заново из-за реорганизации промзон вдоль Москвы-реки.

