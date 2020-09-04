Стартовал прием заявок на соискание премии Москвы в области медицины

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Начиная с сегодняшнего дня, открыт прием заявок на соискание премии Москвы в области медицины 2020 года. В департаменте здравоохранения ожидают порядка 100 проектов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что подать заявку можно до 1 октября на сайте НИИ здравоохранения и медицинского менеджмента.
"В соответствии с указом мэра Москвы от 5 августа 2019 года, авторы шести лучших научных проектов получат по 3 миллиона рублей. Интерес к конкурсу растет с каждым годом. В 2019 году на рассмотрение было подано 67 научных работ. В этом году ожидается более 100 проектов по различным медицинским направлениям", – сказали в организации.
Там добавили, что проект будет зарегистрирован только после публикаций в научных изданиях. Также необходимы данные о проведенных клинических испытаний и о практическом применении проекта.
Конкурс позволяет специалистам медицинской области представлять свои наработки в различных сферах, а также быть признанными в профессиональном сообществе.
Ранее сообщалось, что более тысячи некоммерческих организаций (НКО) подали заявку на участие в конкурсе грантов мэра Москвы.
Около 500 млн рублей получат некоммерческие организации на социальные проекты
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