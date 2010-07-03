Москвичи предлагают установить памятник уличному баянисту

В социальных сетях появилось предложение об установке памятника баянисту Владимиру Панфилову, который более 15 лет каждый вечер исполнял песни военных лет и собственные сочинения у станции метро "Улица 1905 года".

Говорить о памятнике и тем более о месте его возведения рано: на сайте управы Пресненского района никаких решений по этому поводу не значится. Однако среди жителей района уже разгорелись споры.

"Некоторые изъявляют желание поставить только памятную доску, некоторые хотят переименовать площадь, другие хотят дать звание почетного жителя или гражданина", – рассказывает общественный деятель Марина Зарапова.

По словам активиста, кто-то вообще против подобных инициатив. Противники указывают, что Панфилов – лишь простой баянист.

Легендарный баянист ушел из жизни в начале июня. На месте, где каждый вечер выступал музыкант, оказались цветы – их принесли те, для кого он стал символом города.

Панфилову был 81 год. В столицу он приехал в конце 90-х годов из Тамбова.

