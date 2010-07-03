Памятник Евгению Примакову установят в сквере напротив МИД

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю России Евгению Примакову установят в сквере напротив здания министерства иностранных дел России, который расположен на пересечении улицы Смоленской и Смоленской-Сенной площади. Распоряжение "О монументе Е. М. Примакову" принято на заседании президиума правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин.

Возведением памятника займется авторский коллектив под руководством скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна. Работы будут финансироваться за счет благотворительного фонда.

Монумент планируют открыть 29 октября 2019 года.

Примаков работал министром иностранных дел РФ с 1996-го по 1998 год. Затем был назначен на должность премьер-министра. До этого пять лет возглавлял Службу внешней разведки.

Он скончался 26 июня 2015 года. На доме в Скатертном переулке в центре Москвы, где он жил, в ноябре 2017 года открыли мемориальную доску.