Во флагманском офисе "Мои документы" теперь можно получить пластиковый полис ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Заявление на изготовление полиса ОМС нового образца можно подать во флагманском офисе "Мои документы", который находится на юго-западе столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Он имеет форму пластиковой карты и дополнен электронным носителем. На него также можно заменить действующий полис старого образца.
Бумажный документ по-прежнему оформляют в любом центре госуслуг. Для получения полиса ОМС любого образца заявителю необходимо предъявить паспорт, а для изготовления дубликата потребуются также серия и номер старого полиса.
Флагманский офис "Мои документы" в ЮЗАО открылся 28 июня в ТРЦ "Спектр" у метро "Теплый Стан". Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Центр предоставляет более 170 услуг, которые доступны во всех центрах Москвы. Здесь можно воспользоваться и дополнительными услугами, среди которых регистрация транспортных средств, предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов – для юридических лиц, услуги малому бизнесу.
В настоящее время в Москве действуют 129 центров, в том числе 125 обычных центров, два центра в ТиНАО и два флагманских центра в ЦАО и ЮЗАО. В 19 поселениях на новых территориях города открыты пункты приема и выдачи документов, работает мобильный офис.
"Москва в цифрах": центры госуслуг "Мои документы" в столице
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