Эксперты и жители САО обсудили проблемы округа в рамках форсайт-сессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты вместе с жителями САО обсудили проблемы округа в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район", передает Агентство "Москва".
По словам руководителя центра вовлечения КБ Стрелка Натальи Маковецкой, в числе проблем, которые обсуждали, была загрузка врачей, нехватка мест в школах и другие проблемы социнфраструктуры.
"Не менее важным вопросом является транспортный блок. Инициативная группа, которая работала над этим вопросом, сделала акцент не только на такие классические проблемы как парковки и загруженность дворов, но также подумали об альтернативных видах транспорта, которые пользуются популярностью в Москве", – сказала Маковецкая.
Ранее сообщалось, что более 300 жителей ЦАО и САО приняли участие в форсайт-сессиях по перспективному развитию программы "Мой район".
Жители ЦАО и САО обсудили с экспертами программу "Мой район"
Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня. Их основной задачей является сбор предложений с целью перспективного развития программы, использования и внедрения лучших практик.
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