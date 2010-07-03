Эксперты и жители САО обсудили проблемы округа в рамках форсайт-сессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты вместе с жителями САО обсудили проблемы округа в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район", передает Агентство "Москва".

По словам руководителя центра вовлечения КБ Стрелка Натальи Маковецкой, в числе проблем, которые обсуждали, была загрузка врачей, нехватка мест в школах и другие проблемы социнфраструктуры.

"Не менее важным вопросом является транспортный блок. Инициативная группа, которая работала над этим вопросом, сделала акцент не только на такие классические проблемы как парковки и загруженность дворов, но также подумали об альтернативных видах транспорта, которые пользуются популярностью в Москве", – сказала Маковецкая.

Ранее сообщалось, что более 300 жителей ЦАО и САО приняли участие в форсайт-сессиях по перспективному развитию программы "Мой район".

Жители ЦАО и САО обсудили с экспертами программу "Мой район"

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня. Их основной задачей является сбор предложений с целью перспективного развития программы, использования и внедрения лучших практик.