Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль духовых оркестров на ВДНХ откроется 7 июня и продлится до 8 сентября, говорится на портале мэра и правительства столицы. Выступления будут проходить по пятницам.

"Участники фестиваля не ограничиваются рамками одного жанра и исполняют классику, джаз, рок, поп, фолк и военную музыку. Некоторые духовые оркестры выступают в сопровождении ударных и струнных инструментов ", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Фестиваль откроет выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ. Оно начнется 7 июня в 18:00 возле Центрального павильона № 1.

В 14:00 в День России перед аркой главного входа будет играть Государственный духовой оркестр России. А 14 июня выступит ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass.

21 июня в 18:00 около фонтана "Дружба народов" выступит оркестр волынщиков City Pipes. Первые иностранные участники фестиваля – французский оркестр Panda's Cover Gang. Музыканты выступят на Центральной аллее 28 июня. Вход на фестиваль свободный. Расписание доступно на сайте ВДНХ.

