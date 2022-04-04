Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, вечером в столице ожидаются заторы до 7 баллов.

"Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в центре лучше передвигаться на метро, а по вылетным магистралям с выделенными полосами – на такси и наземном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Москве протестируют новый электробус-гармошку еще на трех маршрутах. Транспорт будет курсировать по маршрутам т18, м2 и м7 с 6 по 8 апреля. Отмечалось, что за последние четыре дня теста электробус провез почти 1 500 пассажиров.

