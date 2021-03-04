На ВДНХ отметят годовщину акции взаимопомощи #МыВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу, 5 марта, на ВДНХ пройдет флешмоб "ГодМыВместе", посвященный первой годовщине всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Мероприятие начнется в 14:00 на площади Промышленности рядом с павильоном "Космос".
"Волонтеры выстроятся цепочкой и будут передавать друг другу символ акции – клубок оранжевых ниток. При этом каждый произнесет слова, которые ассоциируются у него с прошедшим годом, акцией #МыВместе и добровольчеством", – говорится в сообщении.
Затем участники мероприятия смогут взять кусочек нити на память и повязать его себе на запястье. Это станет напоминанием о добрых делах, сделанных за год.
Принять участие в акции могут волонтеры, а также жители столицы, которые хотят поблагодарить добровольцев и отметить этот день вместе с ними. Для участия нужна предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что с начала прошлого года добровольцы в рамках акции #МыВместе выполнили 46 тысяч заявок. Как рассказал директор ресурсного центра Дмитрий Покровский, есть ряд программ для тех, кто хочет стать волонтером. Если человек не сталкивался с этим движением, то для него подойдет базовая. Также есть направления для организаторов волонтерских центров, руководителей. По его словам, добровольцы оказывают помощь не только людям, но и животным. Так, в 2020 году в рамках только одной акции было собрано более 2 тонн корма.
Участником акции #МыВместе может стать любой желающий от 18 до 49 лет. Для этого необходимо зайти на сайт акции и выбрать раздел "Стать волонтером". В прошлом году участниками акции стали свыше 23 тысяч человек.
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