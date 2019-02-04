Зайцы пришли в столичные дворы из-за обилия снега в лесах

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В столичные дворы могут приходить зайцы за едой или погреться. Это связано с тем, что в лесах сложно добыть еду из-за большого количества снега. Об этом РИА Новости сообщили в "Мосприроде".

Как уточняется, это не повсеместное явление.

"Встречаются лишь единичные случаи "выхода" зайцев из леса. Это может быть обусловлено разными факторами. Например, из-за большого количества снега зайцы приходят поискать легкой еды или же погреться около теплотрассы", – рассказали агентству специалисты Мосприроды.

Отмечается, что многие природные территории города вплотную граничат с жилыми районами, поэтому при виде людей звери могут вести себя спокойно.

В 2017 году в природных парках столицы впервые установили кормушки для зайцев. Там можно было оставлять овес, листья капусты, морковь и другую подкормку для животных. На природных территориях Москвы встречаются заяц-русак и заяц-беляк, всего в городе обитают 852 особи.