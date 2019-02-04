Сцены для проведения мероприятий установят в усадьбе Люблино

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

На юго-востоке Москвы специалисты приступили к монтажу сцен для проведения досуговых мероприятий в усадьбе Люблино, передает РИА Недвижимость со ссылкой на столичный департамент капремонта.

Как говорится в сообщении, одну из зон для проведения мероприятий организуют на месте существующей. Она находится недалеко от усадьбы Дурасова. Вторую площадку разместят в центральной части парка.

Также в усадьбе обновят входные группы, организуют детские и спортивные площадки. Завершить работы планируют в текущем году.

Работы по благоустройству и озеленению территории усадьбы Люблино начались в декабре. Проект благоустройства направлен на сохранение историко-культурной ценности усадьбы. После благоустройства на ее территории появится просторная набережная со спусками к пруду, а также павильон для празднования свадеб. Лодочную станцию реконструируют.