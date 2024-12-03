В Москве создали единую сетку записи на услуги "Переезда по программе реновации"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В департаменте градостроительной политики Москвы создали единую сетку записи на услуги центров информирования по переселению в рамках программы реновации. Они помогают горожанам при переезде из старого дома в новостройку, заявил руководитель департамента Владислав Овчинский.

"Очно или через суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru можно легко и быстро записаться на осмотр квартиры, подписание договора и оказание помощи в организации переселения. Исключаются пересечения в слотах как при самостоятельной записи, так и через сотрудников центров", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Записаться для получения услуг можно на портале mos.ru в суперсервисе "Переезд по программе реновации" или через сотрудника центра.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, при оформлении документов на квартиры в новых домах самым востребованным сервисом по переселению стала онлайн-запись на осмотр предложенного жилья. С начала года ею воспользовались уже около 3,8 тысячи раз.

Ранее Сергей Собянин включил в перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов по программе реновации, 22 новые площадки. Они расположены в 19 районах 7 административных округов столицы. Их общая площадь – 522,9 тысячи квадратных метров жилья. Строительство новых домов позволит расселить 105 старых пятиэтажек с 7 482 квартирами.

