Более 200 москвичей приняли участие в акции "Ночь на заводе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Ночь на заводе" впервые прошла в столице в рамках городского проекта "Открой#Моспром". В ней поучаствовали более 200 жителей столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, для горожан организовали шесть ночных экскурсий.

"Всего же в ноябрьском этапе "Открой#Моспром" приняли участие более 2,5 тысячи горожан и было проведено 110 экскурсий на промышленные предприятия Москвы", – сказал он.

Акция проходила с 27 по 29 ноября.

На заводе "Coca-Cola HBC Россия" посетители узнали, как производится напиток. На комбинате "Очаково" 29 ноября для участников была организована прогулка в темноте по действующему производству.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что это новый формат знакомства горожан с предприятиями.

"Московская промышленность – это настоящий живой организм, который работает и днем, и ночью, не прерываясь на обед или сон. Секреты ночного производства мы постарались приоткрыть с помощью нашей пилотной акции", – приводятся в материале его слова.

Ранее сообщалось, что более 340 экскурсий на промышленные предприятия столицы прошли в этом году в рамках проекта "Открой#Моспром". В экскурсиях приняли участие восемь тысяч человек. Первые экскурсии прошли в марте, тогда их посетили 1,5 тысячи горожан. Следующие встречи состоялись в июне, сентябре и ноябре.

Участники экскурсий могли увидеть сборку автомобилей и самолетов на столичных заводах, а также понаблюдать за производством колбас, кваса, газировки, шоколада и хлеба. Кроме того, в рамках проекта были показаны процесс шитья костюмов и этапы производства ракет.

Впервые акция прошла с 28 по 30 марта. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий. Также все желающие познакомились с историей производства автомобилей в СССР и России.

