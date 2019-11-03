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11:04 (обновлено 03.11.2019 13:16)

Система приема багажа во Внуково дала сбой

город транспорт

Фото: instagram.com/lim_oksana

В столичном аэропорту Внуково произошла поломка ленты транспортера. Из-за этого сортировка багажа пассажиров временно осуществлялась в ручном режиме, сообщает телеканал Москва 24.

"В 07:12 сломался сортировщик багажа фирмы Wonderland из-за скачка напряжения. В 11:05 восстановлена работа всех четырех островов (приема и транспортировки багажа). Работа ведется в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сбой коснулся лишь системы приема багажа, выдача работала.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписания", к настоящему моменту во Внуково лишь один рейс задержан, еще один отменен.

Коллапс в аэропорту Внуково ликвидирован

Ранее сообщалось, что аэропорту Внуково планируют начать продавать забытые чемоданы с аукционов. Таким способом администрация хочет компенсировать затраты на хранение и обработку багажа. Уйти с молотка могут чемоданы, которые хранятся в аэропорту более шести месяцев. При этом срок будет отсчитываться с момента отправки уведомления владельцу. Так называемые комнаты невостребованного багажа есть в каждом аэропорту. Когда они заполняются полностью – багаж приходится уничтожать.

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