Фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девятый Московский международный фестиваль "Круг света" состоится с 20 по 24 сентября. На нем будут шоу 3D-мэппинга и пиротехники, световые инсталляции, лазерные проекции.

Открытием фестиваля станет мультимедийный мюзикл "Семь нот" о том, как музыкальная гармония помогает людям находить путь к гармонии душевной. Мюзикл будет показан 20 сентября на Гребном канале. Над каналом будет возведена специальная конструкция – дуга, которая соединит два берега и послужит экраном для видеопроекций и инструментом для огненных и световых эффектов. Завершится церемония открытия 15-минутным музыкально-пиротехническим шоу.

21 и 22 сентября на Гребном канале московская публика сможет увидеть повторные показы представления "Семь нот" и пиротехнического шоу. Здесь же 24 сентября пройдет церемония закрытия фестиваля. В первой части зрители увидят световую новеллу "Код единства". До 5 сентября пройдет сбор детских фотографий, которые появятся в шоу на главной площадке фестиваля "Круг света". Финальной точкой станет высотный фейерверк, во время которого в небе над Москвой раскроются звездные купола диаметром до 300 метров.

Также в центре Москвы гостей фестиваля ждут две локации. Панорамная площадка на Театральной площади, где в единый проекционный экран за счет специальных вертикальных плоскостей соединятся фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ. В течение пяти дней здесь будут демонстрироваться световая новелла в честь Года театра в России, видеомэппинговое шоу "Спартак", архитектурный мэппинг партнера фестиваля – компании Purina.



На Театральной площади зрители увидят работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" из пяти стран.

Впервые в истории фестиваля его площадкой станет Политехнический музей. Площадка встретит гостей архитектурным видеомэппингом, посвященным истории знаменитого музея и значимости научно-технического прогресса.

Впервые к фестивалю присоединился Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям. Следуя ему, гости парка увидят пятнадцать завораживающих световых и видеопроекционных инсталляций.

В "Парке сказок" музея-заповедника "Коломенское" будут организованы инсталляции, архитектурные и ландшафтные 3D-мэппинговые представления.

22 сентября в Коломенском пройдет концерт Народного артиста России Дмитрия Маликова.

На панорамном фасаде Музея Победы зрители увидят премьеру шоу "Космическая одиссея". Световое путешествие позволит отправиться в глубины космоса и прикоснуться к его волнующим и загадочным явлениям.

На фасаде здания Музея Победы будут демонстрироваться представления прошлого года, посвященные военной истории России и городу Москве. В этом году площадка музея станет частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". Лучшие творческие работы на фасаде здания будут представлены участниками из 11 стран.

Предметом состязания "Арт Вижн Виджеинг" станут аудиовизуальные геометрические образы, созданные виджеями из разных уголков земного шара. Синхронность изменения визуальных форм с музыкой участники конкурса продемонстрируют в субботний вечер 21 сентября в концертном зале Arbat Hall.

В Центре Digital October 21 и 22 сентября ведущие мировые специалисты по светодизайну и видеопроекции преподадут уроки "геометрии света", обсудят технические новинки и актуальные тенденции индустрии.

Вход на все площадки фестиваля свободный.

Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику проецирования на объектах. Фасады зданий-символов России и знаковые места столицы предстают в роли холстов для масштабных и красочных видеопроекций. Под эгидой фестиваля "Круг света" проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".

