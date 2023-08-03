Московский производитель ортезов нарастил объем выпускаемой продукции на 30%

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Столичный разработчик и производитель ортезов из термопластика с января по июль текущего года смог изготовить на 30% больше продукции, чем за тот же период 2022 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ортезы – современная альтернатива классической гипсовой повязке, они изготавливаются из пластика и покрываются вспененным полиуретаном.

Ортезы необходимы для лечения сломанных, поврежденных или деформированных конечностей. Они мало весят, легко накладываются и позволяют пациентам принимать различные водные процедуры. Они также не мешают проведению рентгенологических исследований.

"Сегодня в Москве производством лекарств, медицинского оборудования и изделий занимается свыше 200 промышленных предприятий. Они выпускают противовирусные препараты, медицинскую мебель, телемедицинские комплексы, товары для стомированных, маломобильных и тяжелобольных пациентов", – приводит слова Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что предприятия, находящиеся в Москве, также изобретают новые решения, которые позволят нормализовать двигательные функции пациентов при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Рост производства ортезов от компании "Айэмти" был обусловлен увеличением ассортимента, подчеркнул руководитель столичного департамента. В 2019 году производитель выпустил шесть видов изделий, в этом году каталог компании насчитывает уже 17 позиций.

По его словам, столичный производитель наращивает объемы производства продукции и для ее дальнейшего экспорта, контракты на поставку изделий уже были заключены с Турцией, Израилем, Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Францией, в скором времени соответствующие документы будут подписаны с Иорданией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Египтом и Эквадором.

Координатор отдела продаж компании Юлия Чайка заявила, что ортезы являются инновационным решением, они позволяют облегчить процесс лечения пациентов и их реабилитацию.

Производитель уже выпустил изделия, позволяющие локализовать верхние и нижние конечности, также был разработан и произведен ортез для корсетирования, сказала Чайка.

На сегодняшний день многие российские медицинские учреждения все больше интересуются данной продукцией, а зарубежные партнеры высоко оценивают ее качество, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что московский производитель оптики смог на 18% увеличить выпуск очков для коррекции зрения благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда".

В течение полугода сотрудники предприятия вместе с представителями регионального центра компетенций Москвы устраняли недочеты производственного процесса, что привело к его дальнейшей оптимизации, которая позволила сократить время производства одной пары очков почти вдвое – с 5 до 2,8 часа. В сутки предприятие стало выпускать 254 пары очков на человека.



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