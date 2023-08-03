На МУФ в "Лужниках" покажут аудиовизуальный перформанс "Город для каждого"

Фото: mosurbanforum.ru

На площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" покажут аудиовизуальный перформанс "Город для каждого", сообщается на сайте МУФ.

Первый показ состоится 5 августа. Затем трансляцию перформанса можно будет наблюдать каждый вечер на фасаде Дворца водных видов спорта до 10 сентября включительно.

Графика и световые проекции превратят фасад аквакомплекса в трехмерный экран, на котором зрители увидят современную столицу, ее архитектурные памятники и динамичную жизнь технологичного мегаполиса.

Перформанс создали медиахудожники при участии нейросетей. В перформансе использованы переосмысленные нейросетью музыкальные произведения композитора Руслана Сабирова.

Инициатором создания шоу выступил столичный департамент информационных технологий, который представляет на Московском урбанистическом форуме павильон "Цифровые технологии Москвы" с экспозицией о главных IT-решениях города.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что гости МУФ в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ, на ней создали современную площадку для занятий йогой в гамаках. Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами.

Выставка с редкими снимками столицы стартовала в Музее Москвы