Победителей конкурса "Лучший реализованный проект" объявят 5 августа

11:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Городская конкурсная комиссия выбрала лучшие проекты конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.
Церемония награждения пройдет 5 августа с участием Сергея Собянина в Белом зале столичной мэрии. В число финалистов вошли 38 проектов строительства и реставрации, реализованных в Москве в 2019 году. В общей сложности проекты участников собрали более миллионов голосов.
"В этом году самая высокая конкуренция наблюдалась в четырех номинациях: "Строительство многоквартирных домов повышенной комфортности", "Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения", "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования", "Строительство многоквартирных домов категории "стандартное жилье", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.
Он подчеркнул, что при оценке проектов члены комиссии обращали особое внимание на архитектурные решения, гармоничность интеграции в уже существующую застройку, а также на функциональность инфраструктуры.
"Безусловно, большую роль в экспертной оценке играли благоустройство, удобство внутренних планировочных решений, транспортная и пешеходная доступность объектов, их социальная значимость", – объяснил Левкин.
Конкурс проводится с 2000 года. Он призван отметить лучшие строительные проекты, которые были реализованы в столице за год, предшествующий году проведения конкурса. Кроме того, по замыслу столичных властей, это мероприятие должно содействовать распространению информации о современных практиках в архитектуре и росту качества строительства.
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